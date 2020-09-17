Вулверхэмптон — Сток Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Вулверхэмптон» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Сток Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сток Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Сток Сити».

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