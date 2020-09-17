Рига — Тре Фиори: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рига» — «Тре Фиори» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рига»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рига» — «Тре Фиори».

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