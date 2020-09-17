Лачи — Хапоэль Б-Ш (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Лачи» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Хапоэль Б-Ш»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лачи» — «Хапоэль Б-Ш».

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