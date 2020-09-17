Кукеси — Вольфсбург (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кукеси» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вольфсбург»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кукеси» — «Вольфсбург».

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