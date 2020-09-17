Кайсар — АПОЭЛ: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 15:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кайсар» — «АПОЭЛ». Коэффициент ставки — 2.27.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «АПОЭЛ»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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