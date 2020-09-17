Гётеборг — Копенгаген (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Копенгаген» — «Гётеборг» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гётеборг» — «Копенгаген» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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