Флора Таллин — КР Рейкьявик: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флора Таллин» — «КР Рейкьявик». Коэффициент ставки — 4.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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