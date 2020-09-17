Даллас — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 03:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Даллас» — «Колорадо Рэпидс»
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Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Даллас» 3:0 (полная статистика встреч).
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