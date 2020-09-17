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    Даллас — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Даллас — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

    Футбол MLS
    В 03:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Даллас» — «Колорадо Рэпидс».

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Даллас» 3:0 (полная статистика встреч).

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