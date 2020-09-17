ЦСКА София — БАТЭ (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА София» — «БАТЭ». Коэффициент ставки — 2.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «БАТЭ»).
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