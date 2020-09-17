Будё-Глимт — Жальгирис: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 19:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Коэффициент ставки — 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Будё-Глимт»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Будё-Глимт» — «Жальгирис».

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