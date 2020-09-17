Ботошани — Шкендия: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 18:45 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

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