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    Ботошани — Шкендия: онлайн-трансляция матча начнется в 18:45

    Ботошани — Шкендия: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

    Футбол Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 18:45 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Ботошани» — «Шкендия».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ботошани» — «Шкендия».

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