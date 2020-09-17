Бёрнли — Шеффилд Юнайтед (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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