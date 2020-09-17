Астана — Будучность: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 17:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Будучность». Коэффициент ставки — 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Астана»).

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