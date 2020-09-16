Звезда Пермь — Сочи: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.09.2020)

В 17:00 в группе 8 кубка России по футболу начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Звезда Пермь» — «Сочи». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Звезда Пермь»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Звезда Пермь» — «Сочи».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.