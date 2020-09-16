Волга Ульяновск — Урал (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в группе 1 кубка России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Урал»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Волга Ульяновск» — «Урал».

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