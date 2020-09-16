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    Саутгемптон — Брентфорд: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Саутгемптон — Брентфорд: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.09.2020)

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Саутгемптон
    В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Саутгемптон» — «Брентфорд».

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    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Саутгемптон» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Саутгемптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Брентфорд».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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