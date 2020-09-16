Родина — Спартак (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в группе 2 кубка России по футболу начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Спартак»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Родина» — «Спартак».

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