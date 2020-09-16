Прогресс Нидеркорн — Виллем II (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Прогресс Нидеркорн» — «Виллем II» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Виллем II»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Прогресс Нидеркорн» — «Виллем II».

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