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    Омония — Црвена Звезда: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Омония — Црвена Звезда (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Црвена Звезда Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 18:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Омония» — «Црвена Звезда».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Омония» — «Црвена Звезда» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Омония» — «Црвена Звезда».

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