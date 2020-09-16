Мидтьюланд — Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.09.2020)

В 21:30 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Янг Бойз» — «Мидтьюланд» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюланд» — «Янг Бойз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидтьюланд»).

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