Карабах — Мольде (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Карабах» — «Мольде». Коэффициент ставки — 2.17.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Карабах»).

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