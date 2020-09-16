Хаммарбю — Лех П (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хаммарбю» — «Лех П». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хаммарбю»).

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