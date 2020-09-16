Ференцварош — Динамо З: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.09.2020)

В 20:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Динамо З» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ференцварош» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ференцварош»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Динамо З».

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