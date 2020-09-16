Б36 Торсхавн — ТНС (16.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ТНС» — «Б36 Торсхавн» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Б36 Торсхавн» — «ТНС». Коэффициент ставки — 1.80.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Б36 Торсхавн»).

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