Ухань Чжоэр — Шанхай СИПГ (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в группе B Суперлиги Китая начнётся матч

Последний матч между собой: «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент ставки — 2.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шанхай СИПГ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ».

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