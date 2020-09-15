Ухань Чжоэр — Шанхай СИПГ (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент ставки — 2.75.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шанхай СИПГ»).
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