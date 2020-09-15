Скала Итроттарфелаг — Клаксвик (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «Клаксвик» 0:6 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Скала Итроттарфелаг» — «Клаксвик».

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