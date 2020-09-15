ПАОК — Бенфика: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.09.2020)

В 21:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «ПАОК» — «Бенфика» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПАОК» — «Бенфика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бенфика»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПАОК» — «Бенфика».

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