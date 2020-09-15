Ньюкасл — Блэкберн Роверс (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Блэкберн Роверс».

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