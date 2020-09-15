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    Ньюкасл — Блэкберн Роверс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Ньюкасл — Блэкберн Роверс (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ньюкасл Блэкберн
    В 21:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Ньюкасл» — «Блэкберн Роверс».

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    Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Блэкберн Роверс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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