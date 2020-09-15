Монпелье — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.09.2020)

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Лион» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.10.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Лион»).
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