Борнмут — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.09.2020)

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кристал Пэлас»).

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