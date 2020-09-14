Зенит — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.09.2020)

В 18:30 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Зенит» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал Тула».

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