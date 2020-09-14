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    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.09.2020)

    Футбол MLS
    В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Миннесота Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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