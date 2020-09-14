ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак»И Кокорин не помог. ЦСКА перевернул дерби со «Спартаком»
  • 08:08
    • Тим выиграл у Зверева и стал победителем US Open
  • 11:38
    • «Зенит» сделает новое предложение ЦСКА по Влашичу
  • 10:08
    • Рублев поднялся на 12 место в рейтинге ATP
  • 08:54
    • Неймар после матча с «Марселем»: Жалею, что не ударил этого кретина по лицу
  • 23:58
    • ПСЖ уступил «Марселю», проиграв второй матч на старте сезона
    Все новости спорта

    Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон (14.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол АПЛ Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 2.15.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Вулверхэмптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Ростов» неудачную серию «Локомотива»?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернет ли «Зенит» лидерство в чемпионате России?
  • «Зенит» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли Вернер в дебютном матче АПЛ?
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Дуйсбург — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тулуза — Сошо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры