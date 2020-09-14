Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон (14.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 2.15.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Вулверхэмптон»).

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