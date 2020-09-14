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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 06:00

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси (14.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 06:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 2.77.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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