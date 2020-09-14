Палмейрас — Спорт Ресифи: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.09.2020)

В 01:45 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Спорт Ресифи» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Палмейрас»).

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