Лос-Анджелес — Портленд Тимберс (14.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 06:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лос-Анджелес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс».

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