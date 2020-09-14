Брайтон энд Хоув Альбион — Челси (14.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.21.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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