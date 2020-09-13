Вест Бромвич — Лестер (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Лестер» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Лестер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.