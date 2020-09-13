Тоттенхэм — Эвертон: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 18:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Эвертон» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.91.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эвертон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.