Сент-Трюйден — Стандард (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Сент-Трюйден» занимает 13 место с 5 очками, «Стандард» — 2 место с 10 очками.
Последний матч между собой: «Сент-Трюйден» — «Стандард» 2:2 (полная статистика встреч).
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