Ротор — Краснодар (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Краснодар»).
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