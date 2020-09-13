Ротор — Краснодар (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Краснодар»).

Календарь и таблица РПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Краснодар».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.