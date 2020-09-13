Орландо Сити — Интер Майами: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер Майами» — «Орландо Сити» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами». Коэффициент ставки — 1.81.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Орландо Сити»).

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