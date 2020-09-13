Нью-Йорк Сити — Цинциннати: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати».

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