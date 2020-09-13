Нефтехимик — Спартак-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Нефтехимик» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Спартак-2». Коэффициент ставки — 1.93.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спартак-2»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» — «Спартак-2».

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