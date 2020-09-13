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    Монако — Нант: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Монако — Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

    Футбол Лига 1 Монако Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Монако» — «Нант».

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Монако» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Нант».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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