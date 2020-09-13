Лилль — Метц: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.09.2020)

В 14:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «Метц» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Метц». Коэффициент ставки — 1.72.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «Метц».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.