Краснодар-2 — СКА-Хабаровск (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «СКА-Хабаровск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск».

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