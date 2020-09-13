Кортрейк — Серкль Брюгге (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Кортрейк» занимает 6 место с 7 очками, «Серкль Брюгге» — 8 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Серкль Брюгге» — «Кортрейк» 0:1 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кортрейк» — «Серкль Брюгге».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.