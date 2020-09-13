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    Кортрейк — Серкль Брюгге: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Кортрейк — Серкль Брюгге (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Бельгия. Про Лига
    В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Кортрейк» — «Серкль Брюгге».

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    В турнирной таблице «Кортрейк» занимает 6 место с 7 очками, «Серкль Брюгге» — 8 место с 6 очками.

    Последний матч между собой: «Серкль Брюгге» — «Кортрейк» 0:1 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кортрейк» — «Серкль Брюгге».

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