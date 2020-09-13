Ипсвич Таун — Уиган (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Уиган» — «Ипсвич Таун» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ипсвич Таун»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» — «Уиган».

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