Факел — Нижний Новгород (13.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Факел» — «Нижний Новгород» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Факел»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Нижний Новгород».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.